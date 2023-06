Compartir

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) es proclamada la mejor universidad de Venezuela según la firma británica Quacquarelli Symonds, destinada a evaluar y valorar las instituciones de educación superior en el mundo.

Dentro de las 1.500 universidades evaluadas, la UCAB se posicionó en el puesto número #582 a nivel mundial, en comparación al puesto #751 del ranking del 2023, ascendiendo 169 lugares en la clasificación.

De momento, no solo la UCAB fue la única universidad evaluada por la firma británica en el país, seguidamente la Universidad Central de Venezuela en el puesto número #2 en el ranking nacional, seguidamente la Universidad Simón Bolívar en el peldaño #3, la Universidad Metropolitana en el #4, La Universidad de Los Andes en el 5ᵗᵒ lugar, la Universidad de Carabobo en el 6ᵗᵃ posición y por último la Universidad del Zulia.

El rector de la casa de estudio Arturo Peraza, celebró la publicación de dicho estudio, compartiendo su alegría con los estudiantes.

UCAB LA MEJOR UNIVERSIDAD DE VENEZUELA, Y EJEMPLO PARA LA SOCIEDAD

“El país sigue enfrentando una serie de dificultades de las que la UCAB no está exenta, pero esta universidad lo que hace es levantarse frente a esas dificultades y recrear oportunidades en favor de sus estudiantes, la comunidad universitaria y el país, porque el mejoramiento conseguido en el ranking no es solo en Venezuela sino a nivel global. Creo que lo que estamos probando con estos resultados es que las dificultades no determinan la condición; lo que determina la condición de un equipo de trabajo es el espíritu que lleva y el espíritu de la UCAB lo que ha hecho es fortalecerse, crecer y seguir brindando oportunidades”, afirmó el sacerdote jesuita.

Desde el 2012 la QS World University Rankings, publica en su página web el top global de universidades. De la misma manera, existen bajo diferentes criterios de proporción estudiantes/profesores, reputación del empleador, Reputación académica, entre otros.

