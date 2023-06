No hay logro más difícil para un lanzador que conseguir un juego perfecto en las Grandes Ligas; representa el hito individual más grande que puede alcanzar un serpentinero, fuera de los reconocimientos que premian el rendimiento total de una campaña.

Precisamente por ello, solo 24 jugadores han sido capaces de completar tal hazaña en los 147 años que lleva activa la mejor liga del mundo de beisbol.

Los Yankees de Nueva York son el equipo que presume de la mayor cantidad de pitchers con juegos perfectos con 4; le siguen los Medias Blancas con 3, Atléticos y Filis con 2 y 21 franquicias más con solo 1 cada una.

New York Yankees

Chicago White Sox

Philadelphia Phillies

Oakland Athletics

Worcester Ruby Legs

RT if your team has thrown a perfect game 🙌⚾️ pic.twitter.com/bXFCMj40wf

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 29, 2023